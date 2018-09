Echtpaar uit Medemblik wint twee ton bij Postcode Loterij Miljoenenjacht

MEDEMBLIK - Een echtpaar uit Medemblik heeft gisteravond een grote geldprijs gewonnen. Tijdens de uitzending van Postcode Loterij Miljoenenjacht stond presentator Winston Gerschtanowitz voor de deur met een grote cheque van 230.000 euro.

In de studio - waar het spel wordt gespeeld - won de deelnemer uit Arnhem hetzelfde bedrag.Het echtpaar Tom en Anja moesten de onverwachte verrassing nog even laten bezinken. "Ik speel al zo ontzettend lang mee. Je verwacht gewoon niet dat je wint. We zijn er stil van. Hartstikke bedankt!", vertelt Tom voor de camera.

Omdat Tom ook nog eens meespeelt met acht loten wint hij, naast het studiobedrag, ook nog eens een geldprijs van 178.888 euro. Dat meldt onze mediapartner Medemblik Actueel.

Postcode

Niet alleen dit koppeltje won een geldbedrag. Iedereen met dezelfde postcode die meespeelt met de Postcode Loterij mag ook een flink geldbedrag bijschrijven op hun bank.