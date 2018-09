Swim to Fight Cancer haalt bijna 500.000 euro op

HAARLEM - Het evenement Swim to Fight Cancer dat gisteren in Haarlem gehouden werd, heeft ruim 480.000 euro opgehaald. Het geld wordt gebruikt voor onderzoek naar kanker.

In totaal deden er 750 deelnemers mee aan de tweede editie van het evenement. Er werden verschillende afstanden gezwommen: 2, 4 en 6 kilometer. NH Media deed ook mee met twee estafetteteams.

De burgemeester van de stad Jos Wienen zwom ook mee met het evenement. Dit deed hij onder begeleiding van politie. Over de aard van de beveiliging wil hij niks zeggen. Wel laat hij weten dat de politie altijd in de buurt is. "Het is wel een serieuze zaak ja, ze doen dit niet zomaar."