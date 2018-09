Honderden mummies doen recordpoging tijdens bijzonder verjaardagsfeestje

HOOFDDORP - Ouders met rollen tape, honderden wc-rollen en heel veel kinderen die rondjes draaien om zo goed mogelijk ingepakt te worden. De Guinness Book of Records-poging van kinderboekenschrijfster Tosca Menten zorgt ervoor dat het cultuurcentrum in Hoofddorp overspoeld is met mummies.

De boekenreeks bestaat nu tien jaar en dat was reden voor een feestje. "Het leek in eerste instantie gewoon een leuk idee om te kijken of we zoveel mogelijk mummies bij elkaar konden krijgen", vertelt Tosca. "Op deze manier konden we de verjaardag goed vieren. We hadden alleen nooit gedacht dat het zo streng en strikt zou gebeuren. Er komt vanmiddag zelfs een notaris en al!"

De hal van het cultuurcentrum loopt in de middag langzaam vol, het kabaal is oorverdovend, overal lopen mummies en het worden er, dankzij de vele papierrollen, steeds meer. "Het is wel heel warm, maar ik vind het wel heel cool" zegt één van de kinderen die uitgezakt in een hoekje zit. Haar vriendinnetje zit naast haar en zegt: "We zitten allemaal onder het wc papier, maar dat hoort bij de mummie-code."

Sowieso geslaagd

Om het record te halen moeten er 251 mummies worden geteld. Over een paar dagen is het duidelijk of ze het boek gehaald hebben, maar de dag is sowieso geslaagd. "Wat een fantastische dag, elk kind was nog mooier dan de ander en ik heb ontzettend genoten", zegt één van de moeders, waarop haar zoon zegt: "Mummies zijn the bomb."