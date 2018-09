Leeuwenpoep op spoor Zandvoort lijkt te werken: herten blijven weg

ZANDVOORT - Het experiment lijkt geslaagd: sinds 'hertenfluisteraar' Willem van der Sloot vorige week donderdag leeuwenpoep op het spoor bij Zandvoort gooide, is er geen hert meer gesignaleerd. "Ik moet eerlijk bekennen: dat had ik niet verwacht."

Willem stond er in eerste instantie wat sceptisch tegenover toen buitengewoon raadslid Ruud de Wolff van OPZ hem adviseerde om de uitwerpselen van de roofkatten (er zit ook tijgerpoep bij) op het spoor te strooien. De geur zou de beesten laten schrikken. "Ik ben sindsdien niet meer door ProRail gebeld dat er herten lopen, dus het lijkt goed te gaan."

Regelmatig moest hij in alle vroegte richting het station, om de dieren die op het spoor lopen weg te jagen. "Zo probeerde ik ongelukken te voorkomen. En vertraging ook, want als zo'n hert in de weg loopt kan een trein geen kant op."

Bronstijd

Sommige Zandvoorters denken dat de bronsttijd er voor zorgt dat er geen herten meer zijn gesignaleerd, maar daar is Willem het niet mee eens. "Ik zie ze overal nog lopen. Net nog, in Zuid, kwamen er een stuk of dertig uit de duinen. Dus het is onzin dat de bronsttijd al meespeelt."

Als de leeuwenpoep zou werken, zou ProRail de geur gaan gebruiken in geurzuilen. De hertenfluisteraar hoort waarschijnlijk morgen of ze er nog steeds zo over denken. "Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, want dan hebben we misschien wel een permanente oplossing gevonden. Als er geen herten meer op het spoor zijn, hoeft de machinist ook niet te toeteren in alle vroegte. Daar zullen de omwonenden ongetwijfeld ook heel blij mee zijn."