Sportclub met ballen: Samenwerking kernwoord bij Hauwert'65

HAUWERT - Een heel kleine dorpsvereniging gesteund door veel vrijwilligers. Dat is Hauwert'65 ten voeten uit. Daar kwam verslaggever Dennis Nieuwenhuis achter tijdens zijn bezoek aan de club.

Eén van die trouwe vrijwilligers is Gerard Houtsma. Eigenlijk is hij het best te omschrijven als een soort manusje van alles. Zo heeft hij bijvoorbeeld een belangrijke vinger in de pap gehad bij de bouw van de mooie tribune die het complex siert "Bij Hauwert worden erg veel werkzaamheden gedaan door eigen leden en zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen warm en droog zitten op slechte dagen", vertelt Houtsma.

Hauwert'65 kan niet zonder vrijwilligers

Niet alleen bij Hauwert'65 zijn vrijwilligers belangrijk, maar bij meer verenigingen. "Het vrijwilligersgehalte bij de kleinere verenigingen in West-Friesland is erg hoog. Groenploegen, bardiensten, ouders die kinderen rijden noem maar op. Verenigingen worden gedragen door vrijwilligers, laat Houtsma weten.

Wil je dat Dennis Nieuwenhuis ook eens bij jullie club op bezoek gaat? Geef je dan op via sport@nhsport.nl en Dennis komt binnenkort een keertje langs. Sportclub met ballen wordt dit seizoen iedere zondagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur uitgezonden op NH Radio.