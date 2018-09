BLOEMENDAAL - Bloemendaal behoudt de koppositie in de hockeyhoofdklasse bij de mannen na een 2-0 zege op Pinoké. Amsterdam had wat moeite met promovendus Klein Zwitserland, maar won het duel uiteindelijk wel.

Bloemendaal - Pinoké 2-0

Pinoké hield het lang vol tegen koploper Bloemendaal. Pas in de 56ste minuut zorgde Roel Bovendeert voor de openingstreffer. Twee minuten later scoorde de van HGC overgekomen Jorrit Croon uit een strafcorner de 2-0. Bloemendaal is de enige ploeg in de hoofdklasse die nog zonder puntverlies is na vijf wedstrijden. Pinoké staat tiende met twee punten na vijf duels.



Klein Zwitserland - Amsterdam 1-2

Promovendus Klein Zwitserland pakte al na twee minten een voorsprong tegen Amsterdam door een benutte strafcorner van Enzo Torossi. Justin Reid Ross trok de stand een paar minuten later gelijk, ook uit een strafcorner. Spits Mirco Pruyser bezorgde Amsterdam in de tweede helft de winst. Amsterdam staat na vijf duels op de derde plaats met twaalf punten.