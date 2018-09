Hockeysters Amsterdam verliezen van Den Bosch

LAREN - De topper van het weekend in de hockeyhoofdklasse bij de vrouwen was het duel tussen Den Bosch en Amsterdam, dat door Amsterdam met 2-0 werd verloren. De andere Noord-Hollandse ploegen speelden allemaal gelijk.

Den Bosch - Amsterdam 2-0

Den Bosch heeft in het eigen stadion de topper tegen Amsterdam met 2-0 gewonnen. Vlak voor het einde van het derde kwart maakte Lieke Hulsen de openingstreffer, waarna Ireen van den Assem in het vierde kwart een strafcorner benutte. Amsterdam en Den Bosch hebben na vier duels allebei negen punten. SCHC en Kampong voeren de ranglijst aan met één punt meer.

Laren - HDM 2-2

Vrijdag won Laren nog met 8-0 van Groningen, maar tegen hdm ging het niet zo makkelijk. Tessa Beetsma zette hdm aan het eind van de eerste helft op voorsprong. In de laatste tien minuten maakte Maxime Kerstholt de gelijkmaker, scoorde Beetsma opnieuw voor hdm en zorgde Josien Galama uiteindelijk voor de 2-2 eindstand. Laren staat op de zesde plek met zeven punten uit vier duels.

Bloemendaal - Hurley 1-1

Myrthe van Kesteren zette Bloemendaal in de tweede helft op voorsprong tegen het nog puntloze Hurley. Gitte Michels hielp Hurley uiteindelijk aan het eerste punt dit seizoen uit een strafcorner. Bloemendaal staat met twee punten uit vier duels op de negende plek en Hurley staat een plaatsje lager met het eerste binnengehaalde punt.

Pinoké - Groningen 3-3

Pinoké en Groningen bewaarden de doelpunten voor de tweede helft. Frederique Malefason bezorgde na de rust Pinoké de eerste voorsprong, maar lang duurde dat niet. Een minuut later zorgde Fieke Hof voor de gelijkmaker. Vervolgens nam Pinoké weer een voorsprong via Frances Westenberg. Via een strafcorner van Willemijn Bos kwamen de ploegen weer op gelijke hoogte met nog tien minten te gaan. Pionoké leek de wedstrijd te gaan winnen toen Gabi Nance Pinoké vervolgens weer op een 3-2 voorsprong zette, maar in de laatste minuut maakte Hedi Koning er 3-3 van uit een strafcorner.