AFC en HFC winnen allebei in de tweede divisie Foto: Pro Shots/Toon Dompeling

AMSTERDAM - HFC speelde een goede eerste helft op bezoek bij Jong Vitesse en won met 1-0. Die stand was bij de rust al bereikt. AFC maakte een achterstand uit de eerste helft in de tweede helft meer dan goed en won thuis met 4-1 van De Treffers. In de rust was er een opmerkelijk incident. Keeperstrainer Dennis Gentenaar kreeg rood voor het duwen van een grensrechter.

Jong Vitesse - HFC 0-1

16' 0-1 Floris van der Linden Door de winst stijgt Kon. HFC naar de achtste plek met zes punten uit vier duels. Later volgt een samenvatting van de wedstrijd. Opstelling Jong Vitesse: Brummel; Acheffay, Agrafiotis, Aktas, de Beer, Faye, Luckassen, Mercan, Potjes, Schuurman, Vroegh Opstelling Kon.HFC: Boks; Glim, Hols, Morgan, Noordmans, Tadmine, v.d. Linden (v.Soest/74), v.d. Slot, v. Son (Volkert/87), Weistra (Franklin/90), Wilffert AFC - De Treffers 4-1

41' 0-1 Coen Maertzdorf

68' 1-1 Raily Ignacio

71' 2-1 Derre Kwee

75' 3-1 Raily Ignacio

78' 4-1 Fouad Belarbi AFC staat na de derde winstpartij van het nog jonge seizoen op de tweede plaats met negen punten uit vier wedstrijden. Later volgt een samenvatting van het duel.



Opstelling AFC: Zonneveld; Kulhan, Richard, Jansen, Van den Houten; Hoek, Yordi Teijsse, Kwee; Belarbi, Ignacio, Grootfaam. Opstelling De Treffers: Kornelis; Sirvania, J. Janssen, Balkestein, Keukens; Van de Beek, Havar, Op Den Camp, Jankovic; Ars, Maertzdorf