Honderd motorrijders toeren provincie rond voor kinderpruiken: "We hebben een klein hartje"

VOLENDAM - Een grote groep 'ruwe bolsters' is vandaag gaan toeren op de motor door Noord-Holland. Dat deden zij voor Stichting Haarwensen, die kinderen die door gezondheidsredenen geen haar meer hebben een pruik geven.

Zo'n honderd motorrijders verzamelden zich vanochtend bij Sporthal de Opperdam in Volendam. Ze reden een tour van 145 kilometer door de provincie.

'Klein hartje'

Het opvallende verschijnsel - motorrijders die zich inzetten voor een kinderdoel - is volgens Aart niet gek. "Ze hebben allemaal een grote kop en veel tattoo's, maar ook een klein hartje."

"Mijn kleindochter heeft in het verleden ook kanker gehad", vertelt een man die met z'n motor klaarstaat. "Zij heeft via Stichting Haarwensen een hele mooi pruik gekregen. Dat is een grote reden waarom ik dit doe."

Paar duizend euro

De organisatie had gehoopt op duizend motoren, maar zal daar waarschijnlijk niet aan komen. Omdat de rijders niet tegelijkertijd hoeven te starten is het nog onduidelijk hoeveel rijders er komen en hoeveel geld - elke rijder doneert 15 euro - er zal worden opgehaald.

Organisator Aart Bijvoet is in ieder geval tevreden. "Ik hoop een paar duizend euro binnen te halen. Kijk, elke euro is er één. Daar kunnen we kinderen mee helpen, daar doen we het voor. Wie gunt die kinderen nou niet een gelukkig begin."