Fietser zwaargewond na botsing met auto in Den Helder

DEN HELDER - Een man op een fiets is vanmiddag ernstig gewond geraakt toen hij werd geschept door een auto. Het ongeluk gebeurde op de Luchthavenweg, naast de N250, in Den Helder.

Op beelden is te zien dat het een harde klap was. De voorruit van de betrokken auto ligt aan diggelen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.