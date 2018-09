Zwemmers Hollands Kroon halen bijna 80.000 euro op voor Swim To Fight Cancer

ANNA PAULOWNA - De zwemmers die vandaag bij de Oude Veer bij Anna Paulowna het water in stapten, hebben 78.722 euro opgehaald voor Swim to Fight Cancer.

Rond 16.20 uur vanmiddag klonk het startsignaal en lieten de eerste deelnemers zich in het water zakken. In totaal deden 138 mensen mee; zij lieten zich niet afschrikken door het frisse water.

'Een zetje nodig'

De afgelopen weken sprong de teller met flinke sprongen omhoog. Het is de eerste keer dat Swim to Fight Cancer georganiseerd is in Hollands Kroon. De organisatie is ontzettend tevreden met het resultaat. "We zijn supertrots", vertelt Yvonne Hoebe. "In het begin ging het een beetje trekkerig, mensen in de polder hebben wel eens een zetje nodig", lacht ze.

Langs het water staat een hoop publiek te kijken. Het is een vrolijk evenement voor een serieuze zaak. "We kennen allemaal wel iemand die die vreselijke ziekte heeft of heeft gehad", aldus Yvonne. "Er is gewoon heel veel geld nodig voor onderzoek. Zonder geld doe je gewoon helemaal niks. En er is enorm ingezameld, daar hebben onze zwemmers hun best op gedaan."

Heftige rit

Jordy Vlaming is één van die zwemmers. Hij weet wat het is om met kanker te moeten leven. "Ik heb een weke delen sarcoom in mijn rechter been gehad. Die is uitgezaaid naar mijn longen. Ik sta nu onder controle en heb wel een paar operaties achter de rug. Het is een hele heftige rit."

Er komt zeker een volgende editie van Swim to Fight Cancer Hollands Kroon. De organisatie gaat nadenken wanneer die weer zal plaatsvinden.