Snelste Golf tot nu toe gepresenteerd in Purmerend Foto: AS Media Foto: AS Media Foto: AS Media

PURMEREND - In Purmerend is de allernieuwste Golf GTI TCR onthuld. De auto is de snelste Golf die tot nu toe is gemaakt.

Bij de opening waren veel mensen. De auto werd gepresenteerd tijdens het evenement GTI Originals & More.