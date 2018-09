'Kabinet moet bereikbaarheid Noordkop en Texel verbeteren'

TEXEL - De bereikbaarheid van de Noordkop en Texel moet beter. Die oproep doet PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk aan zijn collega's in de Tweede Kamer en het kabinet.

Van Dijk woont op Texel en is daarmee ons meest noordelijke parlementariër. Hij wordt regelmatig aangeklampt over de vervoersproblemen in het gebied.

In aanloop naar Prinsjesdag zoekt NH Nieuws per regio uit waar de knelpunten zitten en waar Den Haag een stap harder moet lopen. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk krijgt vanuit zijn eigen woonomgeving genoeg input. De al jaren durende probleem rond het verkeer door Den Helder op weg naar Texel, komt daarbij steeds naar voren.

Vakantiedruk

"De weg is al jarenlang een doorn in het oog. We zien dat de vakantiedruk op Texel aan het toenemen is, dat merken we ook rondom Den Helder. Maar dan moet je er wel goed kunnen komen. Nu zien we vooral rond vakanties veel files. Maar als je er woont, kan je daar gewoon last van hebben. Als je vanuit Alkmaar komt, wil je ook gewoon naar huis kunnen."

Volgens het Kamerlid zijn de problemen breder en moet er ook naar het spoor gekeken worden. "Er is nu één spoortje van en naar Den Helder. De trein is vaak vertraagd of valt uit. Dat is in het dagelijks leven van mensen een doorn in het oog en dat moeten we gewoon oplossen."

Bussysteem

Van Dijk probeert zich in te zetten voor de Noordkop en zijn eigen eiland. Zo bemoeit hij zich op Texel met het Openbaar Vervoer. Het bussysteem met kleine busjes die op afroep beschikbaar zijn, werkt nog niet naar zijn zin.

Maar de aandacht voor dit gebied kan beter: "Als je veel in politiek Den Haag rondloopt dan wordt er veel gepraat vanuit het perspectief van de Randstad. En dat is begrijpelijk, ze hebben daar ook zo hun problemen. Maar er mag wel meer over de buitengebieden gesproken worden. En daar ligt een rol voor de Kamerleden die uit die gebieden komen."

Prinsjesdag

In aanloop naar Prinsjesdag 2018 portretteren we in iedere regio een Noord-Hollander met een actuele vraag of wens aan de Leden van de Staten Generaal. Bekijk hier alle verhalen over 'Prinsjesdag'.