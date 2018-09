Deel dit artikel:













In Vogelvlucht: de oude vestingsstad Weesp Foto: NH Nieuws

WEESP - Weesp is een oude vestingstad, gelegen aan de Vecht. De stad heeft een torenfort, prachtige monumentale korenmolens en vier bastions. Tijd dus om de stad eens van bovenaf te bekijken in een nieuwe aflevering van In Vogelvlucht.

Het torenfort was onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. De muren zijn maar liefst 1,8 meter dik. Buiten de bastions mochten alleen houten huizen staan. In oorlogstijd konden zo de huizen snel gesloopt worden om een vrij schootsveld te hebben. Lees ook: Gemeente Weesp en Amsterdam sluiten convenant Na een referendum over de bestuurlijke toekomst in maart 2018 werd bekend dat de gemeente fuseert met Amsterdam.