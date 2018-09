NH Nieuws Panel: we kopen nog steeds evenveel alcohol als prijzen omhoog gaan

NOORD-HOLLAND - Als de regering alcohol duurder maakt, gaan we niet minder drank kopen. Dat zegt een overgrote meerderheid van het NH Nieuws panel. 74 procent geeft aan nog steeds evenveel alcohol te kopen als er een hoger prijskaartje aan zit.

Aan het panel werden nog meer vragen gesteld over eten en drinken. Ook een groot deel van de panelleden geeft aan voor een ander product te gaan als ze zien dat ergens veel suiker in zit. Dat geldt voor bijna 64 procent.

Iets meer dan de helft van het panel zegt het belangrijk te vinden dat eten biologisch geteeld wordt. 30 procent vindt het onbelangrijk en bijna 20 procent heeft er geen mening over.

Niet meer betalen

Opvallend is dat weinig mensen erop letten of boodschappen biologisch zijn. Het grootste deel van de ondervraagden zegt daar nauwelijks op te letten. Daarnaast is bijna 40 procent van de mensen niet bereid meer te betalen voor biologisch voedsel.

Ruim 54 procent van de mensen vindt weer wel dat biologische boeren (extra) subsidie moeten krijgen zodat hun producten beter kunnen concurreren.

