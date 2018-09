Haarlem zwemt voor kankeronderzoek tijdens Swim to Fight Cancer

HAARLEM - Om geld op te halen voor kankeronderzoek zwemmen vandaag meer dan 750 mensen door de Haarlemse grachten. Het is de tweede editie van Swim to Fight Cancer Haarlem. NH Events doet live verslag van het evenement.

Er zijn verschillende afstanden die worden gezwommen: 2, 4 en 6 kilometer. Er is bijvoorbeeld een obstacle swim voor kinderen en ook een speciale race voor bedrijven. Er is ook nog een estafette en een individuele race. NH Media doet ook mee met twee estafette-teams.

Bekijk hierboven de livestream (vanaf 13.30 uur) of volg de live-uitzending via de Facebookpagina van NH Events. Rond 17.00 uur wordt bekendgemaakt hoeveel geld er is opgehaald.

