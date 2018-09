Goud voor Nicholas Heiner in Japan

ENOSHIMA - Nicholas Heiner heeft op het olympische zeilwater van Tokio bij Enoshima een gouden plak veroverd in de Finn-klasse. Wegens een gebrek aan wind op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden kon de medalrace niet meer gevaren worden.

Enkhuizer Heiner won zo het goud zonder te varen en eindigde daarmee boven de regerend Olympisch kampioen Giles Scott uit Groot-Brittannië en diens landgenoot Edward Wright die derde werd.

Hoewel Heiner altijd het liefst gewoon vaart, was de zeiler toch wel opgelucht toen bleek dat de medalrace niet gevaren werd. "Hoe meer racetijd hoe beter, maar het was nu niet meer mogelijk geweest een eerlijke wedstrijd te varen met deze wind. Ik ben blij dat de organisatie niet te veel gepusht heeft", laat hij weten op de site van het Watersportverbond.

Heiner blikt tevreden terug op zijn week in Enoshima: "Het was een fantastische week, zeker op Olympisch water. Om dan weg te komen met een gouden medaille en ijzersterk te varen, geeft een hoop vertrouwen. Uiteindelijk moet het hier over twee jaar gebeuren, maar om nu de eerste waarschuwing af te kunnen geven, dat is lekker.

Eerder veroverde de in Blaricum geboren Lilian de Geus zilver in de RS:X-klasse, waarmee ze zich verzekerde van een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio.

