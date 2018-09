Sportclub met Ballen op bezoek bij Hauwert'65

HAUWERT - Voor de tweede bijdrage van ‘Sportclub met ballen’ dit seizoen reist onze razende reporter Dennis Nieuwenhuis af naar het dorpje Hauwert. Daar speelt de plaatselijke voetbalvereniging, Hauwert’65, in de districtbeker tegen het nabijgelegen Woudia. De tegenstander uit Westwoud zou gewoon op de fiets kunnen komen, want beide clubs liggen maar 3,5 kilometer bij elkaar vandaan.

Tijdens zijn bezoek aan de vereniging is er speciale aandacht voor echte clubman Gerard Houtsma. Hij loopt al jaren bij de vereniging rond in tal van functies. Zo is hij oud-voorzitter, maar was hij ook zeer nauw betrokken bij de bouw van de kantine. Welke mooie verhalen weet hij te vertellen?

