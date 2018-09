86-jarige linedancer overlijdt tijdens feestweekend in Medemblik

MEDEMBLIK - Een 86-jarige man uit Slootdorp is gisteren overleden tijdens een feestweekend in Medemblik. Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Het zou gaan om de oprichter van de Dutch Village Linedancers uit Slootdorp.

De groep had net opgetreden toen de man onwel werd. In de zaal waren toevallig een cardioloog, een basisarts en twee verpleegkundigen aanwezig. Er werd nog geprobeerd hem te reanimeren. Zijn vrouw, die er ook was, gaf aan dat haar man dat niet wilde. Hij overleed ter plekke.

Vandaag wordt het feestweekend ondanks de gebeurtenissen doorgezet. "Iedereen was natuurlijk aangeslagen, maar ze vonden ook dat hij in het harnas was gestorven. Aan ieder leven komt een einde en de man had een fantastische avond gehad", zegt Hans van Woerkom, van Rondom (het feestweekend) tegen de krant.