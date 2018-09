'Ingewikkelde' regels voor zorgtaken maken ouders autistische Laura wanhopig

HAARLEM - Door 'een tekort aan kilometers' in haar zorgpakket, kan de 29-jarige zwaar autistische Laura uit Vijfhuizen niet naar haar dagbesteding in Badhoevedorp. Het is niet de eerste keer dat haar ouders stuitten op 'ingewikkelde' landelijke en gemeentelijke regelingen, waardoor hun dochter nu vaker thuis moet blijven. Zij vinden dat daar veranderingen in moet komen.

Laura woont in 's Heeren Loo, een woongroep in Vijfhuizen. Voor haar dagbesteding gaat ze twee keer per week naar Hoofddorp en twee keer per week naar Badhoevedorp.

Fout bij aanvraag

Het vervoer naar die laatste bestemming stuit nu voor de tweede keer op problemen. Haar ouders in Haarlem hebben een fout gemaakt bij de aanvraag en per 20 september mag Laura opeens niet meer met de Regiorijder mee.

"Het is ontzettend ingewikkeld," vindt vader Jan Beenen. Het zorgpakket voor Laura is geregeld via de Wet langdurige zorg, een landelijke regeling. Daaruit moet het vervoer van haar woongroep naar de dagbehandeling geregeld worden. Ook bij de gemeente is er via de WMO een bedrag beschikbaar voor taxivergoeding, maar dat mag niet besteed worden voor woon-werk verkeer, zoals de ritten naar de dagbesteding worden bestempeld.

Vorig jaar kreeg Laura nog wel extra kilometervergoeding van de gemeente Haarlemmermeer. Daar is nu ontdekt dat het een oneigenlijke vergoeding is, legt moeder Daniëlle Kraft uit.

Boos

Vader Jan begrijpt er niks meer van. "Terwijl wij echt niet stom zijn", legt hij uit aan NH Nieuws. Volgens Jan wordt er bij de gemeente zonder begrip met de onduidelijke situatie omgegaan. "Die ambtenaar zegt dan: 'Dit had je kunnen weten'. Ja dat zal, maar wij wisten het niet."

Laura is deze week thuis gebleven, terwijl haar vader en moeder van alles proberen om vervoer te regelen. Met een noodkreet op Facebook is er nu in ieder geval een tijdelijke verhoging van het aantal uren met vergoeding. Daarmee is het nog niet geregeld, want door de wirwar aan regels ligt een volgende fout op de loer.

Simpele regels

De boodschap van Jan Beenen aan de Staten Generaal is ook dan helder: "Mensen zoals Laura hebben simpele regels nodig."

Prinsjesdag

In aanloop naar Prinsjesdag 2018 portretteren we in iedere regio een Noord-Hollander met een actuele vraag of wens aan de Leden van de Staten Generaal. Bekijk hier alle verhalen over 'Prinsjesdag'.