Indrukwekkende beelden: brandweer nog uren bezig met blussen kerkbrand Amstelveen

AMSTELVEEN - De brandweer is vermoedelijk nog de hele dag bezig met het nablussen van de grote brand die gisteren uitbrak in de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen. De schade aan de kerk is enorm, zegt een woordvoerder.

Vooral het schip van de kerk raakte zwaar beschadigd. Wat de precieze schade is aan het gebouw moet vandaag blijken.

De brandweer is vanmorgen tot ongeveer 06.00 uur bezig geweest met blussen. Toen de ploeg om 08.00 uur terugkwam om te checken of het vuur nog steeds helemaal uit was, is er nog geblust. Een woordvoerder zegt dat de brandweer vandaag de hele dag zo nu en dan teruggaat om te kijken of er niks meer smeult.

Niet thuis geslapen

Bewoners van twee naastgelegen woningen hebben de nacht niet thuis kunnen doorbrengen. Hoeveel mensen er in die huizen wonen, is niet bekend. "Er is in overleg met hun een onderkomen voor de nacht geregeld", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Vanmorgen wordt gekeken of de bewoners weer terug naar hun huizen kunnen. Er wordt een inspectie gedaan. Als het veilig genoeg is, mogen ze terug.

Aan de kerk zit een 65 meter hoge toren vast. Die is gespaard gebleven. "De toren was ook niet onderdeel van de brand, maar zolang de brand nog niet meester was, konden we niet zeggen dat hij ook vrij van vuur bleef". zegt de brandweerwoordvoerder.

Verschrikkelijk

De waarnemend burgemeester van Amstelveen, Bas Eenhoorn, heeft ook gereageerd op de verwoestende brand. "Het is verschrikkelijk dat dit boegbeeld van Bovenkerk en Amstelveen door brand ernstig is beschadigd. We hopen zo snel mogelijk meer zicht te krijgen op de omvang van de schade. Ik leef mee met de bewoners uit de buurt."

De Sint-Urbanuskerk is gebouwd in 1888, staat op de rijksmonumentenlijst en is ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers. De kerk is onlangs nog volledig gerestaureerd. Hierbij was ook een bijzonder orgel hersteld.