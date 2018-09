Roeiploeg Tata Steel volbrengt roeimarathon Den Helder-IJmuiden: "Voor jubileum staalfabriek"

IJMUIDEN - Met een rechte rug en de handen omhoog kwam de roeiploeg van Tata Steel gisteravond de brug onderdoor bij de staalfabriek. De voormalig Hoogovenmedewerkers sloegen zich door 100 kilometer water ter ere van het jubileum. "We willen best nog een keer."

Frans Bol, aanvoerder van het roeigezelschap, wandelde na afloop met een grote glimlach over de kade op de Staalhaven. Tijdens de reis was bij bang voor piepende gewrichten en blaren op de handen voor de estafetteleden, maar de roeiers kwamen de tijd goed door. Ze hadden op hun langste tocht ooit naar IJmuiden nog best wat reserves over. "Alles zat mee vandaag", zei Bol tegen NH Nieuws. "We zijn 20 minuten later gestart, en meer dan een uur eerder binnengekomen."

Vlotte vlotbruggen

Bram van Loon, nestor van de ploeg, mikte op een aankomst in IJmuiden om 20.00 uur. "Zelfs de vlotbruggen gingen vlot", grapte hij na afloop. "Mooi dat ze hier het 100-jarig bestaan vieren en wij dit kunnen doen. Je kan me voor het roeien 's nachts wakker maken hoor."