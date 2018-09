Auto belandt ondersteboven in sloot bij Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - De brandweer heeft vannacht langs een oprit naar de A9 bij Badhoevedorp een auto uit een sloot gehaald. De auto lag ondersteboven in het water. Volgens de brandweer waren de inzittenden al uit het voertuig.

Duikers zijn nog wel het water ingegaan om te controleren of er nog meer mensen in de auto zaten. Er is niemand gevonden.

Hoe het kwam dat de auto in het water belandde, is niet bekendgemaakt. De auto is door een bergingsbedrijf op de kant gezet.