Dode gevonden in Haarlemse sloot Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch

HAARLEM - In een sloot aan de Zuid Schalkwijkerweg in Haarlem is vanmorgen een overleden persoon gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

De politie denkt wel te weten wie het slachtoffer is. "Het lijkt erop dat er een noodlottig ongeval is gebeurd", zegt een woordvoerder. Eerder vanmorgen kwamen er meldingen binnen dat er iemand in de sloot was gevonden. Het is onduidelijk of de persoon al langere tijd in het water lag. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.