Mazraoui: "Ik verwacht spektakel woensdag"

AMSTERDAM - Noussair Mazraoui keek na het gewonnen duel met FC Groningen (3-0) uit naar woensdag als de eerste Champions Leaguewedstrijd op het programma staat. "Ik verwacht spektakel, zowel van het team als van de supporters op de tribune."

Over de wedstrijd tegen FC Groningen was de rechtsback wel tevreden. "We hadden wel eerder kunnen scoren", vond hij. "Maar je moet na zo'n interlandperiode ook kijken of 'het' er nog is en dat is gelukkig wel zo."

Van de tegenstander van komende woensdag weet hij nog niet veel. "De focus was eerst op deze wedstrijd. Morgen gaan we aan AEK denken. Ik kijk wel uit naar mijn Champions Leaguedebuut."

Klaas-Jan Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar scoorde twee van de drie doelpunten tegen Groningen. "Het is altijd lekker om te scoren", zei de spits. "We spelen veel wedstrijden, we gaan wel zien wat er gaat gebeuren."

Daarmee doelde hij ook op de terugkeer van Kasper Dolberg, die aanstaande is. Dolberg kwam de afgelopen acht maanden nauwelijks in actie vanwege een blessure aan zijn voet en een gevoelige buikwand. In die tijd ging Huntelaar door met scoren. Tegen FC Groningen maakte hij de 250e en 251 competitietreffer uit zijn loopbaan. "En ik ga nog even door. Ik ben nog jong", grapte de 35-jarige aanvaller.