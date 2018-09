LIVE AZ - Feyenoord

ALKMAAR - AZ speelt vandaag de eerste echte topper van het seizoen. Feyenoord komt op bezoek in het AFAS Stadion en AZ heeft nog wat goed te maken tegen de Rotterdammers na de verloren bekerfinale. Het duel is hier live te volgen vanaf 12.00 uur en ook op onze Facebookpagina is de hele wedstrijd te volgen met onze commentatoren in beeld.

Van de 41 keer dat Feyenoord op bezoek kwam in Alkmaar won AZ tien keer. De laatste keer was dat op 26 januari 2016. Die wedstrijd eindigde in 4-2, met dank aan een hattrick van Vincent Janssen.

Er is trainer John van den Brom alles aan gelegen om met zijn team van het predikaat 'kan niet winnen van toplubs' af te komen.

Lees ook: John van den Brom: "We zien zondag in hoeverre we dingen echt gaan veranderen"

Van den Brom was na het verlies tegen Heracles (3-2) teleurgesteld. Of hij wijzigingen doorvoert in zijn team zien we straks. De trainer kan in ieder geval beschikken over Adam Maher, die deze week een contract voor een jaar tekende.

Lees ook: AZ beloont kind van de club Adam Maher met contract

De wedstrijd in het AFAS Stadion begint om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bjorn Kuipers.