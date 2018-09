Monsterscores voor Ajax-jeugd

AMSTERDAM - De scouting van Ajax lijkt wel op orde, want de jeugdteams van de Amsterdammers hebben dit weekeinde laten zien dat ze kunnen scoren. De teams van onder 10, onder 11 en onder 12 produceerden samen maar liefst 76 goals.

Het team van onder 10 jaar maakte de meeste treffers. Dat team staat onder leiding van trainer Joost van Dam en de spelertjes wonnen met maar liefst 32-7 van de leeftijdgenoten van FC Utrecht.

Ook de AZ jeugd ontkwam niet aan de scoringsdrift van de Amsterdamse jeugd. Het elftal onder 11 jaar van Daniel Zenkovic won op de Kalverhoek in Wijdewormer met maar liefst 28-0 van AZ onder 11 jaar. Zenkovic is ook trainer van Ajax onder 12 jaar en dat team scoorde weliswaar iets minder vaak, maar won in Eindhoven toch nog met 16-4 van de PSV jeugd.