Ajax met lekker gevoel naar CL na winst op FC Groningen

AMSTERDAM - Ajax heeft voorafgaand aan het Champions Leagueduel met AEK Athene van aanstaande woensdag in de eigen Johan Cruijff ArenA met 3-0 gewonnen van FC Groningen.

Ajax leek na tien minuten spelen al op voorsprong te komen toen Nicolás Tagliafico de bal uit een vrije trap van Hakim Ziyech binnengleed, maar na overleg met de VAR werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Maar na ruim een kwartier kwamen de Amsterdammers dan toch op voorsprong. Oud-Ajacied Deyovaiso Zeefuik liep Tagliafico in de rug in het strafschopgebied en Klaas-Jan Huntelaar benutte de gegeven penalty.

Het was de 250e treffer van de spits in competitieverband. Hij maakte er 127 in de eredivisie, 26 in de eerste divisie, 8 in La Liga, 27 in de Serie A en 82 in de Bundesliga.

Nog geen goal Frenkie

Hoewel Ajax duidelijk de sterkere ploeg was, waren er toch ook een paar kansjes voor FC Groningen, waarbij de verdedigers of André Onana in actie moesten komen. Kort voor de rust kreeg Ajax nog een paar goede kansen. Zo ging een volley van Frenkie de Jong maar net over en vloog een schot van Ziyech vlak langs de kruising. Frenkie de Jong, die deze week zei dat hij ook wel eens wilde scoren, was dicht bij de 2-0 in de rebound van een schot van David Neres, ware het niet dat keeper Sergio Padt zich voor zijn schot wierp.

Kansen genoeg

Na de hervatting creërde Ajax weer kans na kans. Dusan Tadic gaf een paar mooie voorzetten, maar die waren niet besteed aan Ziyech. Het wachten was op de bevijdende tweede goal.

Die kwam van de voet van Klaas-Jan Huntelaar, die na een gestrande aanval de bal voor zijn voeten kreeg net binnen de zestien. Hij knalde de bal er met de wreef hard in voor zijn nummer 128 in de eredivisie, net zoveel als Marco van Basten er maakte. Hij heeft nu bovendien in drie opeenvolgende wedstrijden twee keer gescoord. De laatste Ajacied die dat deed was Huntelaar zelf.

Tien minuten na de 2-0 gooide Tadic de wedstrijd definitief in het slot. Hij werkte een bal van rechts die Ziyech met buitenkant links voorgaf zonder problemen achter doelman Padt voor de 3-0.

Omdat PSV ook won, blijft Ajax op de tweede plaats staan met 13 punten uit vijf wedstrijden. Volgende week zondag staat de wedstrijd PSV - Ajax op het programma. Daarvoor moeten de Eindhovenaren tegen Barcelona spelen. Voor Ajax staat woensdag het duel in de Champions League tegen AEK Athene op het programma. Die wedstrijd in de ArenA begint om 18.55 uur. AEK versloeg vandaag Panionios in de Griekse competitie in het Olympisch Stadion van Athene met 4-0.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne (Eiting/77), De Jong, Neres; Ziyech (Labyad/87), Huntelaar, Tadic (v.d. Beek/79)

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Memisevic, Te Wierik, Chabot (Breij/80), Handwerker; Reis (v.d. Looi/80), Warmerdam, Hrustic, Doan; Mahi (Cassierra/66)