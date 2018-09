Handballers Aalsmeer beginnen met winst, Volendam verliest

AALSMEER - De handballers van Aalsmeer zijn goed begonnen aan het nieuwe seizoen. De eerste wedstrijd in de BENE-League werd met 31-27 gewonnen van het Belgische Sporting Nelo. Volendam verloor de eerste wedstrijd met 32-27 van Lions in Limburg .

Aalsmeer - Sporting Nelo

"Wij hebben flink wat stappen gezet", aldus Bert Bouwer, coach van Aalsmeer voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Sporting Nelo. De trainingsfaciliteiten zijn uitgebreid en om overeind te blijven in de BENE‐League trok Aalsmeer, na het stoppen van routiniers Kevin Hooiman en Wai Wong, Marwin van Offeren aan van E&O en Litouwer Vaidas Trainavicius van Hurry Up. "Dat we dit jaar Europacup spelen is niet altijd een voordeel omdat we wedstrijden moeten gaan inhalen doordeweeks dus er een behoorlijk druk ligt op hun vrije tijd en sociale leven", zei Bouwer ook nog.

In de wedstrijd tegen Nelo was Aalsmeer de bovenliggende ploeg. Via 5-1 werd het 17-16 bij de rust. In de tweede helft leek het even mis te gaan voor de ploeg van Bert Bouwer die een paar keer een punt achter kwam, maar na de 23-23 tussenstand liep Aalsmeer weer uit naar de 31-27 eindstand.

Lions - Volendam

De ploeg van Peter Portengen kende nogal wat wisselingen. Nieuwe spelers als Zarko Curic, Florent Bourget, Sander Visser, Robin Jansen moeten het vertrek opvangen van Sonni de Jonge, Maurits van Buren en Jan Jozef. De ploeg van Peter Portengen speelde daarom veel oefenwedstrijden in de voorbereiding om aan elkaar te wennen.

In de eerste officiële wedstrijd delfde de ploeg met 32-27 het onderspit i Limburg tegen Lions. De Volendammers konden een kleine achterstand maar steeds niet wegwerken.