Zilver Kamminga en Toussaint, goud gemengde estafetteploeg Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen

DOHA - Schoolslagzwemmer Arno Kamminga moest op de 200 meter schoolslag bij wereldbekerwedstrijden in Doha alleen de Rus Anton Tsjoepkov voor zich dulden. De zwemmer van het NTC in Amsterdam tikte als tweede aan in 2.11,21, zo'n 2,5 seconde achter Tsjoepkov.

Ook Kira Toussaint werd tweede, op de 200 meter rugslag, achter Katinka Hosszú. Met 2.13,24 gaf Toussaint ruim twee seconden toe op de Hongaarse alleskunner. Eerder won Toussaint nog goud op de 50 meter rugslag. Lees ook: Opnieuw goud voor Toussaint op 50m rugslag De rugspecialiste pakte samen met Kamminga, Mathys Goosen en Heemskerk ook nog het goud op de 4x100 meter gemengde estafette (3.49,18).