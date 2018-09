Twee doden en meerdere zwaargewonden bij ongeluk op A200

HALFWEG - Bij een ongeluk op de A200 bij Halfweg zijn zeker vijf mensen zwaargewond geraakt. De A200 richting Amsterdam is nog urenlang volledig afgesloten, zo laat de brandweer aan NH Nieuws weten.

UPDATE 17.20 uur Bij het ongeluk zijn twee doden gevallen. Lees hier meer.

Bij het ongeluk zijn zeker vier auto's betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Zeker vijf mensen zijn zwaargewond geraakt, twee mensen zijn door ambulancepersoneel ter plaatse nagekeken.

Op de snelweg staan veel ambulances. Ook de brandweer is aanwezig en heeft met witte schermen een gedeelte afgezet. Een traumahelikopter is geland op de snelweg. Er was ook een tweede traumahelikopter opgeroepen, maar deze was uiteindelijk niet meer nodig.

Weg dicht

De A200 richting Amsterdam blijft zeker tot 20.30 uur dicht, zo melden de hulpdiensten. Het verkeer dat de andere kant op wil, richting Haarlem, wordt omgeleid.