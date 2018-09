Plat voor derde keer wereldkampioen paratriathlon

AMSTERDAM - Jetze Plat heeft in Australië voor de derde keer op rij de wereldtitel triatlon gewonnen. De pralympische sporter uit Amsterdam bleef landgenoot Geert Schipper ruim een minuut voor. De derde plek was voor de Brit Joseph Townsend.

Plat kwam als eerste uit het water na het zwemmen en de 20 kilometer in de handbike is zijn sterkste onderdeel. Daarna volgde het racen in een rolstoel, waarbij hij zijn voorsprong behield. De Amsterdammer rijgt de laatste jaren de zeges aaneen. Hij is inmiddels drievoudig Europees kampioen op de triatlon en veroverde op dat onderdeel ook het goud tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

"Ik ben heel blij, het is fijn om voor de derde keer de titel te pakken - en buiten Nederland!", zei Plat op de site van Internationale Thriatlon Unie. "Dit is een fantastische plek voor de race. Het zwemmen gaat altijd goed en er zijn niet veel mensen die sneller zijn dan ik op de handbike. Ook al had ik een kleine crash, het gat was groot genoeg."

Plat is ook succesvol als handbiker met de bronzen medaille bij de wegwedstrijd in Rio als voorlopig hoogtepunt.