Capelle of Kapelle? Trouwambtenaar in verkeerde plaats voor trouwerij Foto: Shutterstock / NH Nieuws

HEERHUGOWAARD - Een stel uit Heerhugowaard zat in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland) vol spanning te wachten op de trouwambtenaar, die hen in de echt zou verbinden. Na lang te hebben gewacht, bleek dat de 'gelukkigste dag van hun leven' nog even op zich moest laten wachten. De trouwambtenaar stond namelijk wel in Capelle, maar dan met een 'K': Kapelle in Zeeland, honderd kilometer verderop.

Volgens de regionale omroep RTV Rijnmond hadden het bruidspaar en ambtenaar Bianca Noomen die ochtend nog gebeld met elkaar, om alles een laatste keer door te nemen. Lees ook: Agenten 'arresteren' bruidspaar voor trouwfoto Gelukkig hoefde het bruidspaar geen gasten teleur te stellen. Het bruidsfeest was al geweest, vertelt Noomen aan NH Nieuws. De afspraak in Capelle aan den IJssel was volgens haar puur de formaliteit van de trouwakte ondertekenen. Noomen laat weten dat ze kosteloos een nieuwe afspraak gaan maken voor de tortelduifjes.