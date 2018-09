Bernt Schneiders heeft interesse om nieuwe commissaris van Koning te worden

HAARLEM - Voormalig burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders 'denkt na' over solliciteren naar de vrijgekomen functie van commissaris van de Koning. Dat vertelt Schneiders aan NH Nieuws.

De vacature voor commissaris is eergisteren opengesteld. De huidige commissaris Johan Remkes (67) legt zijn functie per 1 januari neer.

Schneiders, die burgemeester is geweest van Landsmeer, Heemskerk, Haarlem en Bloemendaal, is op dit moment directeur van VSBfonds. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. "Het openbaar bestuur lonkt weer", aldus de oud-burgemeester. "Ik ben erover aan het nadenken of ik ga solliciteren."