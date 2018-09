Deel dit artikel:













Tientallen Alkmaarders houden feestje bovenop Grote Kerk Foto: NH Nieuws / Tim Swaag Fotografie Foto: Tim Swaag Fotografie Foto: Tim Swaag Fotografie

ALKMAAR - Zo'n tachtig feestgangers zijn gisteren naar de Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar getrokken voor een Silent Disco. En deze was niet in de kerk, maar er bovenop.

Vanwege het 500-jarig bestaan van de kerk is het dak van het gebouw al enige te bezoeken. Via een constructie van steigers, die Klim naar de Hemel wordt genoemd, krijgen bezoekers een prachtig uitzicht over de stad. Gisteravond kwam daar dus nog een feestje bij. Op twintig meter hoogte konden bezoekers via een koptelefoon meeluisteren naar de muziek van verschillende dj's. De organisatie lag in handen van verschillende lokale bedrijven. Lees ook: Openstelling Klim naar de Hemel wegens succes verlengd Eerder werden ook al onder meer yogalessen en een ontbijt bovenop de kerk georganiseerd. Het platform staat er nog tot en met 8 oktober.