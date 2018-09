Flinke drukte op N205 door ongeluk en Horse Event

VIJFHUIZEN - Het staat goed vast op de N205 bij Vijfhuizen. Door het Horse Event in de Expo Haarlemmermeer staat er sinds 11.30 uur veertig minuten file.

Tot overmaat van ramp is er ook een ongeluk gebeurd tussen meerdere auto's, wat niet positief bijdraagt aan de drukte op de weg.

Of er bij het ongeluk gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend. Volgens de ANWB is de verkeerssituatie op de Drie Merenweg, zoals de weg ook wordt genoemd, 'verzadigd'.