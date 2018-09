Drie kinderen en bestuurder naar ziekenhuis na ongeluk bij Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - Bij een ongeluk op de Drie Merenweg in Vijfhuizen zijn drie kinderen en een bestuurder gewond geraakt. Het gaat om één kind van tien jaar, twee kinderen van twaalf jaar en een 35-jarige automobilist, allemaal afkomstig uit Hoofddorp.

Met welke verwondingen de vier naar het ziekenhuis zijn gebracht, is niet bekend. Alle gewonden zaten in dezelfde auto. Het is ook niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

Het was druk op de Drie Merenweg, door een evenement dat plaatsvond in Expo Haarlemmermeer: het Horse Event. Door de combinatie van dit evenement en het ongeluk, stond het verkeer lang vast.