Roep om geluidsschermen langs snelwegen in 't Gooi: "Elke nacht wakker"

NAARDEN - In de afgelopen jaren is er fanatiek meer asfalt gelegd in 't Gooi. De A27 bij Hilversum is bijna verdubbeld en de doorstroming van de A1 bij Naarden is vele malen beter. Goed voor de automobilisten, maar minder voor de buren van de snelweg.

Die zitten namelijk met de gebakken peren. Door het vele verkeer ervaren de bewoners veel meer geluidsoverlast. Maar aan een geluidsscherm wil Rijkswaterstaat niet beginnen.

Elke nacht wakker

"Ik word elke dag om een uur of vier wakker als de vrachtwagens langsdenderen", vertelt Loekie Verweij die naast de A27 woont. Ook Pieter de Boer, die naast de A1 in Naarden woont kan niet lekker in de tuin zitten. "Het geluid wordt wel vergeleken met een wasmachine."

In Naarden komt 71 decibel van de snelweg af en "dat geluid wordt heel mooi meegedragen en daarom meten wij soms wel pieken van 80 decibel op de gevels", aldus De Boer. En dat terwijl de streefwaarde van Rijkswaterstaat 60 decibel is.

Geld

De buurt zit dus flink boven de norm en volgens de wet zou Rijkswaterstaat hier wat aan moeten doen. Maar het budget is simpelweg te klein om alle problemen in Nederland op te lossen. En dus pakt Rijkswaterstaat alleen de extreme gevallen aan en willen ze de rest 'goedkoop' oplossen.

"Dan hebben we het over dichtkitten en dubbelglas in huis, maar daar heb je niets aan als je in de tuin zit", vertelt De Boer. Hij vindt het verbazingwekkend. "We investeren ontzettend veel geld in infrastructuur, maar geld voor de consequenties lijkt er niet te zijn."

Lees ook: Buren eisen geluidsschermen na verbreding A27: "Dat kan toch niet het allermoeilijkste zijn?"

Ook in Hilversum, naast de vernieuwde A27 worden ze gek van al het geluid. Loekie Verweij woont al 71 jaar naast de A27. "Toen hadden we alleen maar bossen. Er waren reeën en uilen en zelfs soms een nachtegaal. Tegenwoordig zijn we nog alleen maar omcirkeld door geluid en enorm veel verkeer."

De buurt is een petitie gestart voor de schermen 415 handtekeningen zijn aangeboden aan de Tweede Kamer. Zonder resultaat, want er staat nog steeds geen geluidsscherm.

Oplossing

In Naarden gaan ze niet bij de pakken neerzitten en strijden ze door voor geluidsbescherming. De Boer is in zijn werk veel bezig met duurzame energie en hij heeft een plan bedacht voor een geluidswal met zonnepanelen. "Dat maakt het rendabeler en zou het budgettekort van Rijkswaterstaat wel eens als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen."

Loekie Verweij en Pieter de Boer hopen de aandacht te krijgen vanuit Den Haag: "Beste leden van de Staten-Generaal. Het zou ons enorm helpen als u wat geld beschikbaar wil stellen voor dit project. Misschien kunnen we iets unieks maken wat in heel Nederland uitgerold kan worden en waarmee het geluid voor alle bewoners teruggebracht kan worden naar een acceptabel niveau en iedereen heerlijk in z'n tuin kan zitten."

Prinsjesdag

In aanloop naar Prinsjesdag 2018 portretteren we in iedere regio een Noord-Hollander met een actuele vraag of wens aan de Leden van de Staten Generaal. Bekijk hier alle verhalen over 'Prinsjesdag'.