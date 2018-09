Paulis en Keijser en vrouwen dubbelvier brons bij WK roeien

PLOVDIV - Roeisters Marieke Keijser en Ilse Paulis hebben bij het WK in Plovdiv brons gepakt in de lichtedubbeltwee. De Europees kampioenen leken lang een bedreiging voor de op de tweede plaats roeiende Amerikaansen Emily Schmieg en Mary Jones, maar kwamen er net niet voorbij. Het verschil was 26 honderdsten van een seconde. De Roemeensen Ionela Cozmiuc en Gianina Beleaga waren duidelijk het sterkst en roeiden naar het goud.

Nereus-roeister Paulis won twee jaar geleden olympisch goud samen met Maaike Head. Head stopte daarna met roeien omdat ze zich volledig wilde richten op haar studie. Paulis kreeg daarna toptalent Keijser naast zich in de boot.

Na het sterke optreden in de halve finales waren de Nederlandse vrouwen zelfs licht favoriet, maar Roemenië liet zich niet verrassen en leidde van start tot finish. Paulis en Keijser moesten zelfs in achtervolging en passeerdern pas in de laatste 500 meter de Britse boot.

"Halve finale zegt niets"

Paulis was zo diep gegaan dat ze eerst minuten moest bijkomen: "Voor de buitenwereld waren we misschien de favoriet, maar in een finale begint iedereen op nul. Zo'n halve finale zegt dan niks." Keijser vertelde dat er geen sprake was geweest van grote druk. "We willen het zelf heel graag, en dan is dit wat er nu uitkomt. We konden niet harder. De race was bikkelhard", vertelde ze met betraande ogen. "Hier kunnen we zeker mee verder. Wat de rest denkt of vindt, doet er niet toe."

Brons vrouwen-dubbelvier

Ook de vrouwen-dubbelvier won brons. Nereus-roeister Olivia van Rooijen wist samen met Karolien Florijn, Sophie Souwer en Nicole Beukers pas na bestudering van de fotofinish dat er een bronzen medaille was veroverd. Het verschil met China was met het blote oog niet waarneembaar. Nederland was de titelverdediger. Het goud in Plovdiv was voor de Poolse vrouwen, die Duitsland achter zich hielden.

Maximaal haalbare

Drie van de vier vrouwen zaten in de boot die vorig jaar de wereldtitel pakte in Florida. Florijn heeft inmiddels de plaats overgenomen van Inge Janssen, die een 'sabbatical' houdt. De opluchting over het brons was achteraf groter dan de teleurstelling over het missen van titelprolongatie. "Dit was het maximaal haalbare op dit moment", meende Van Rooijen, die kort na afloop geen idee had wat de uitslag was. "Ik zag dat we allemaal op een lijn lagen. In de laatste 100 meter hebben we nog een keer keihard aangezet, omdat we de Chinezen zagen komen en ik de Duitsers helemaal zag inkakken."

Mannen-vier-zonder vierde

De mannen-vier-zonder kwam net iets tekort. Bjorn van den Ende, Tone Wieten, Jasper Tissen en Bram Schwarz lagen halverwege de wedstrijd nog tweede, ver achter Australië. Maar de Nederlanders zagen Italië en Groot-Brittannië nog passeren. De Italianen leken de Australiërs zelfs nog te bedreigen, maar strandden op een kwartseconde. De Oranjeboot gaf ruim 3 seconden toe op de winnaars.

Mannen dubbelvier net naast podium

Ook in de dubbelvier kende Nederland een flitsende start, maar net als hun collega's in de mannen-vier-zonder bleven Dirk Uittenbogaard, Stefan Broenink, Koen Metsemakers en Abe Wiersma naast het podium. Het viertal had zich via de herkansingen voor de finale geplaatst en eindigde daarin als vijfde. Het goud was voor de Italianen, die de boten van Australië en Oekraïne net achter zich hielden.