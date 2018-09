Deel dit artikel:













NH Events: Wie beoordeelt het beste koeien en voortuinen vol bloemenpracht Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - NH Events trekt weer de provincie in! Daarom gingen we langs bij het NK Veebeoordelen in Hollands Kroon en genoten we van bloemenpracht op de Floriala in Nieuwe Niedorp

Tijdens het NK Veebeoordelen strijden 64 jonge agrariërs uit het hele land streden om de titel van Nationaal Kampioen.Ben Knoef uit het Gelderse Geesteren ging er met de eerst prijs vandoor. En de bloemenshow Floriala stond dit jaar in het teken van sprookjes! In de voortuinen van de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp hebben bewoners prachtige mozaïeken gemaakt rondom dit thema, waar duizenden mensen van genoten.