Nieuwe topman Schiphol belooft 'matige groei'

SCHIPHOL - "Ik wil een gematigde groei." Dat zegt de nieuwe topman van Schiphol, Dick Benschop, vandaag in het Noordhollands Dagblad. De topman belooft 'meer balans in milieu en omgeving' en 'minder ruimte dan luchtvaartmaatschappijen zouden willen' bij de luchthaven, die de afgelopen jaren alleen maar is gegroeid.

Benschop is per 1 mei aan het werk. In het interview belooft Benschop gouden bergen. "Voorop staat de veiligheid van de operatie, de luchtvaart. Daarnaast gaat het om de kwaliteit van de leefomgeving en de kwaliteit van het netwerk. De toekomst draait meer om duurzaamheid', aldus Benschop tegen de krant.

Onder zijn voorganger kon Schiphol als een inktvlek op een leeg vel papier uitbreiden over de omgeving. Benschop wil dit gaan deppen. "Er is een formule nodig om in lijn met de economie en ruim binnen de milieugrenzen te groeien."

De afgelopen jaren groeide Schiphol als kool. De vraag is of een gematigde groei nog wel mogelijk is. Want ondanks de groeistop, bieden verschillende luchtvaartmaatschappijen nu al nieuwe bestemmingen aan voor 2019.