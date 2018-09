Deel dit artikel:













Ontucht Leidse huisarts vond ook plaats in praktijk Amstelveen

AMSTELVEEN - (AT5) Een Leidse huisarts, die al werd verdacht van ontucht met kinderen in zijn eigen omgeving, zou dit ook hebben gedaan in een praktijk in Amstelveen.

De arts zou in de praktijk, waar hij acht jaar geleden werkzaam was, ongeveer veertig filmopnamen hebben gemaakt van minderjarige patiënten. Zo meldt mediapartner RTV Amstelveen. Het Openbaar Ministerie heeft een aantal van deze filmpjes beoordeeld als kinderporno. Ook zou hij handelingen hebben verricht die medisch niet noodzakelijk waren.



De politie heeft de patiënten die destijds gefilmd zijn hier inmiddels van op de hoogte gebracht. Ook heeft de praktijk alle patiënten per brief over de kwestie geïnformeerd. Eerder werd de man al verdacht van ontucht met vier kinderen in Leiden.