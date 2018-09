Deel dit artikel:













Scooterrijder raakt ernstig gewond na botsing tegen paaltje Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

HILVERSUM - Een scooterrijder is afgelopen nacht op de Kerkbrink in Hilversum ernstig gewond geraakt. Het gaat om een eenzijdig ongeval, waar mogelijk alcohol in het spel was.

Rond 03.30 uur reed de scooter over het voetgangersgebied van de Kerkbrink en botste hard tegen een paaltje. Ooggetuigen meldde dat 'de bestuurder op volle snelheid reed'. Er kwamen twee ambulances naar de plek van het ongeluk. De scooterrijder is meegenomen naar het ziekenhuis. De politie onderzoek of de bestuurder teveel alcohol heeft gedronken.