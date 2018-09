Amusementswaarde FC Volendam - TOP Oss? "Een drie"

VOLENDAM - FC Volendam en TOP Oss deden vrijdagavond bepaald niet aan klantenbinding. Beide ploegen wilden vooral niet verliezen, waardoor het duel eindigde zoals het begon: 0-0. Invaller Martijn Kaars was na afloop eerlijk: "De amusementswaarde? Een drie, denk ik."

Eigenlijk was voor het schaars opgekomen publiek alleen het laatste kwartier van de eerste helft de moeite waard.

Dat de wedstrijd niet ontbrandde kwam volgens Kaars vooral door de verdedigende speelwijze van TOP Oss. "De tegenstander zakte enorm in en wachtte totdat wij een fout maken. Wij zochten naar het gaatje door het midden, maar dat kwam zelden."

"Fase voor rust was behoorlijk"

Misha Salden noemde een drie wel erg laag. "De laatste fase voor rust was wel behoorlijk, maar Oss bleef loeren op de tegenstoot. In de tweede helft hebben ze ons voetbal er nog meer uitgehaald. We hadden niet de creativiteit om tot andere oplossingen te komen."

