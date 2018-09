Meerdere gewonden bij ongeluk met drie auto's bij oprit A9

LIJNDEN - Bij een zwaar ongeluk met drie personenauto's in Lijnden zijn vanavond meerdere gewonden gevallen.

Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur op het kruispunt van de Amsterdamse Baan en de oprit naar de A9. Na de klap lag het kruispunt bezaaid met brokstukken van de voertuigen, waarvan er in ieder geval twee total loss zijn. Een derde auto schoot na de klap van het talud af en kwam vlak voor een naastgelegen sloot tot stilstand.

Voor de slachtoffers werden meerdere ambulances opgeroepen. Volgens getuigen zijn er in totaal vijf mensen gewond geraakt, maar over de ernst en de aard van hun letsel is niets bekend. De toerit naar de A9 is vanwege politieonderzoek en opruimwerkzaamheden tot circa 23.45 uur afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.