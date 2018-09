Grote vraag naar meningokokkenvaccin

HOOFDDORP - Sinds de dodelijke variant van de meningokokkenbacterie oprukt, willen veel ouders hun kind laten inenten. Arts Leanne Rasing vaccineert aan huis in Hoofddorp en heeft het er razend druk mee. Vandaag gaat ze langs bij Levi (9) en Esmee (7) om hen te vaccineren.

"Afgelopen week vaccineerden we minimaal vijftig kinderen per dag, dat is vergeleken met voorheen heel veel meer dan normaal. Meestal vaccineren we alleen voor reizigers, maar er is nu zoveel vraag naar dit vaccin."

De meningokokkenbacterie kan braken, diarree en griep veroorzaken. In ergere gevallen kan er ook hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging ontstaan.

Agressieve variant

Er zijn verschillende varianten van het virus. Alle kinderen in Nederland krijgen standaard al een vaccinatie tegen type C aangeboden. Type W rukt nu echter op, een agressieve variant waar mensen aan kunnen overlijden. "Afgelopen jaar zijn al 18 kinderen overleden aan type W, dat is zeker zorgwekkend", vertelt Rasing.

Steeds meer ouders kiezen er nu dus voor om hun kind ook te laten vaccineren tegen type W. Vanaf 1 oktober krijgen 14-jarigen zelfs een oproep van het RIVM. "Kinderen van 14 hebben over het algemeen veel sociale contacten en uit onderzoek blijkt ook dat veel jongeren van 14 die bacterie bij zich dragen", aldus Rasing.

En Levi en Esmee? Die geven geen kik en ondergaan zonder blikken of blozen hun prik. Of het pijn deed? "Nee!"