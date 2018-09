Vrouwen VV Alkmaar verliezen dik van PSV

EINDHOVEN - VV Alkmaar heeft de tweede wedstrijd van de eredivisie vrouwen keihard verloren. Tegen PSV gingen de vrouwen uit Alkmaar met 5-0 onderuit in Eindhoven.

Kayleigh van Dooren maakte al snel de eerste treffer. Ze benutte de eerste kans van de wedstrijd na drie minuten. Sanne Koopman had vijf minuten later iets terug kunnen doen voor VV Alkmaar. Na een prima aanval raakte ze de paal van keeper Elixabete Sarasola.

Doelpuntenregen

Het spel golfde op en neer in de eerste helft en beide ploegen kregen goede kansen. Even was VV Alkmaar gevaarlijk. Jolet Lommen kwam gevaarlijk dicht bij het doel, maar speelde de bal te vroeg af. Daarna was het echter eenrichtingsverkeer voor PSV. Snoeijs brak de ban in de tweede helft voor de Eindhovenaren door nogmaals te scoren. Daarna volgde er een heuse doelpuntenregen. Aline Zeler maakte er 3-0 van, waarna Sofia Nati de vierde erin schoot. Snoeijs besloot de wedstrijd door haar tweede doelpunt te maken. VV Alkmaar kon roemloos naar huis: 5-0.