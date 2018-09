Deel dit artikel:













Nieuwe brug maakt Haarlems bedrijventerrein sneller bereikbaar voor fietsers Foto: ipv Delft Foto: ipv Delft

HAARLEM - De Waarderpolder ligt weliswaar vrij dicht bij de Haarlemse binnenstad, voor fietsers is het bedrijventerrein lange tijd alleen met een flinke omweg bereikbaar geweest. Tot vandaag, want met de opening van de Figee-fietsbrug is de fietsroute voor personeel van de bedrijven behoorlijk ingekort.

Geschreven door Geja Sikma

De fietsbrug past in het streven van de groene stadsbesturen die de laatste tijd regeren om het fietsverkeer zoveel mogelijk te faciliteren. Toch dateren de eerste plannen voor de brug alweer van negen jaar geleden. Door onder andere aanbestedingsproblemen en subsidieaanvraag moest de bouw ervan uitgesteld worden. Al die financiële hobbels zijn vergeven en vergeten, zo bleek vanmiddag toen wethouder Cora-Yfke Sikkema, gedeputeerde Jaap Bond van de provincie en Pieter van der Spek van het bedrijvencomplex Figeecenter de brug offcieel in gebruik namen. Dat deden ze door het brugdeel te laten zakken. Ondernemers uit de Waarderpolder hebben meebetaald aan de brug, om het bedrijventerrein zo beter toegankelijk te maken voor hun personeel en hun klanten.