Vader Dascha bezoekt plek des onheils: "Om haar te eren, en het te vieren"

HILVERSUM - Twee keer per week komt René Graafsma er: de plek waar in november zijn dochter Dascha werd gegrepen door een trein. Vandaag bezoekt de strijdlustige man de plek des onheils echter met een ander gevoel. "Dit is een moment om haar te eren, maar eigenlijk ook om het te vieren. Dat is natuurlijk dubbel."

"Het is een heel mooi, uitbundig beeld", zegt hij over de bloemenzee langs het spoor. Een groot deel van de bloemen was eerder bij het politiebureau in Hilversum neergelegd, waar Graafsma de afgelopen dagen bivakkeerde. Dat deed hij om het OM zover te krijgen dat ze de camerabeelden van de laatste uren van Dascha's leven met hem zouden delen.

Puzzelstukjes

Hoewel het OM aanvankelijk voet bij stuk hield, kreeg Graafsma vanochtend alsnog waar hij al zo lang voor strijd. "Het Openbaar Ministerie heeft er alles aan gedaan om binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden en privacywetgeving dit te bereiken. Dit zijn de puzzelstukjes waar we behoefte aan hebben. Geweldig om mee verder te kunnen", vertelde Graafsma eerder aan NH Nieuws.

Momentje met Dascha

Nu de strijd om de beelden is gestreden, heeft Graafsma weer tijd voor een bezoekje aan plek waar Dascha omkwam. "Ik ben hier zo'n twee keer per week, dan heb ik mijn momentje met Dash", zoals hij zijn dochter liefkozend noemt. "Het gaat om de rechten van Dascha. We hebben keurige afspraken kunnen maken zodat er met het materiaal verder gewerkt kan worden."

Graafsma twijfelt aan de door het OM getrokken conclusie dat zijn dochter zelfmoord heeft gepleegd en richtte daarom een onderzoeksteam (TDO) om meer inzicht te krijgen in de laatste uren van het leven van zijn dochter.

Graafsma en zijn team gaan de beelden bekijken op het politiebureau in Hilversum. "We mogen ze inzien, daar gaat het om. Als de waarheid betekent dat ik afschuwelijke dingen te zien krijg, dan is dat maar zo", zei hij eerder.