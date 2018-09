Mathilde Idzardi (52) vermist sinds bezoek aan Beverwijk

BEVERWIJK - De 52-jarige Mathilde Idzardi wordt sinds gisteren vermist. Tijdens een bezoek aan Beverwijk liep ze weg en sindsdien is ze spoorloos.

Beverwijk is niet haar woonplaats, benadrukt de politie. Waar ze wel vandaankomt, is niet bekendgemaakt. De vrouw is 1,65 meter lang, draagt een bril, heeft bruine ogen en zwart haar tot op haar schouders.

Toen ze gisteren wegliep was ze gekleed zoals op de foto hierboven: een zwarte broek, een licht shirt en zalmroze slippers. Wie informatie heeft over Mathilde wordt verzocht contact op te nemen met de politie op 0800-6070.